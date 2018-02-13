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Сводки АТО: по ВСУ били из гранатометов и минометов

Сводки АТО: по ВСУ били из гранатометов и минометов

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 18:52 82

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В штабе АТО констатируют: на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня — российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности.

«На Луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое. У Новозвановки боевики произвели несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов. На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска», — сообщает пресс-центр штаба АТО.

С начала суток 13 февраля зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны противника. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

Как сообщали fakty.ua, 12 февраля в зоне АТО один украинский воин погиб, двое были ранены.

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