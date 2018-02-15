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Александр Турчинов

"Я был вынужден лгать народу в 2014 году, что у нас есть армия, чтобы не было паники", - Турчинов

15.02.2018 15:39 276

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На заседании Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене Виктора Януковича бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, выступающий в качестве свидетеля, заявил, что лгал в 2014 году для того, чтобы в стране не началась паника.

«Я был вынужден лгать и говорить, что у нас есть армия, которая может нас защитить. В то же время, если бы я вышел на экран и сказал: друзья, у нас нет армии, нас некому защитить, мои приказы некому исполнять или они не исполняются, в стране мог начаться хаос», — пояснил он.

Турчинов сказал, что несет полную ответственность перед страной, народом и совестью.

«Если у вас есть видение, что я нарушил закон, вы можете подать в суд на меня», — сказал он в ответ на возмущение адвоката Януковича.

Как сообщали fakty.ua, ранее Турчинов заявил в суде, что в феврале 2014 года спикер Госдумы Сергей Нарышкин обвинил его в силовом захвате власти в Украине и угрожал военной агрессией.

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