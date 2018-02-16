Парубий пообещал МВФ, что закон об Антикоррупционном суде примут до мая

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи с экспертами Международного Валютного Фонда спрогнозировал принятие закона об Антикоррупционном суде до мая. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Парубий выразил надежду, что все предостережения и рекомендации Венецианской комиссии… будут реализованы между первым и вторым чтением», — отмечают в ведомстве.

По словам главы Рады, законопроект включат в повестку дня в конце февраля, а принять должны до мая.

В частности, Парубий заявил, что «прилагает все усилия для скорейшего» создания Антикоррупционного суда.

Он также отметил принятие Закона «О приватизации государственного имущества», отметив, что этой весной должна быть начата приватизация конкретных объектов.

Ранее председатель ВР заявил, что парламент вышел на финишную прямую в дискуссии о Антикоррупционный суд и назвал дискуссионные положения законопроекта.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов. Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта. В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины. Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что речь идет о $ 800 млн Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.