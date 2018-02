В ходе выяснения имущественных отношений в Нигерии 36 человек погибли в перестрелке. Об этом сообщает News Agency of Nigeria.

Местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденные домашние животные. Мужчина был вынужден бросить отару и бежать.

После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.

Bodies of the 36 people killed by Armed bandits in Birani Zurmi local government area of Zamfara State laid to rest.



My take: This is not a news to the Nigerian Media because it dnt happen in Benue, Taraba or Adamawa pic.twitter.com/Htal7uybY4