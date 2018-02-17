В Нигерии 36 человек погибли в перестрелке
В ходе выяснения имущественных отношений в Нигерии 36 человек погибли в перестрелке. Об этом сообщает News Agency of Nigeria.
Местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденные домашние животные. Мужчина был вынужден бросить отару и бежать.
После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.
Bodies of the 36 people killed by Armed bandits in Birani Zurmi local government area of Zamfara State laid to rest.— Abubakar Mohd Kareto (@amkareto) 15 февраля 2018 г.
My take: This is not a news to the Nigerian Media because it dnt happen in Benue, Taraba or Adamawa pic.twitter.com/Htal7uybY4
Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция. Всего было обнаружено 18 трупов, однако стражи порядка уверены, что бандиты унесли еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются.
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