Японцы запускают необычный туристический поезд с уникальным дизайном (фото)

Небольшая сеть железных дорог в северной части префектуры Киото Eizan Electric Railway запускает по живописному туристическому маршруту новый поезд Hiei. Об этом сообщает издание Japan Station.

Поезд с уникальным дизайном будет доставлять пассажиров к подножью священной горы Хиэй.

В конструкции поезда преобладает форма эллипса, которая придаёт ему футуристический вид. Создатели вдохновлялись картой маршрута железной дороги. По их словам, эта формаолицетворяет как таинственную силу природы, так и священность горнойместности, по которой проходит маршрут.

Внутри поезда есть светодиодное освещение и ковшеобразные сиденья для максимального комфорта пассажиров. Также в нем будет место для инвалидных и детских колясок.

Старт маршрута Hiei — 21 марта 2018 года. Он будет ездить ежедневно, кроме вторника. Стоимость проезда между станциями Demachiyanagi и Yase-Hieizanguchi — 260 иен (66 грн) для взрослых и 130 иен (33 грн) для детей до 12 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Кабинет министров Украины принял решение построить линию железнодорожного сообщения с аэропортом «Борисполь». По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, новая дорога должна появиться уже в конце 2018 года.

