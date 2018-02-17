"Медальная надежда Украины" пробился в олимпийский финал

Украинец Александр Абраменко, которого многие специалисты и болельщики считают одной из главных медальной надежд Украины на Играх в Пхенчхане, пробился в олимпийский финал соревнований по лыжной акробатике. 29-летний уроженец Харьковской области успешно преодолел квалификационный раунд, пробившись в его итогам топ-12 спортсменов, которую поборются за медали в этом виде фристайла.

Для попадания в финал украинцу было необходимо было попасть в шестерку лучших в одной из двух предварительных попыток. Абраменко не сумел выполнить задачу в первой из них, заняв девятое место (123,01 балла), но исправился во второй — четвертая позиция (123,08 балла). В обоих случаях Александр выполнил прыжок прыжок Back Full-Double Full-Full (сальто назад с двумя пируэтами+два сальто с одним пируэтом — коэффициент сложности 4,525).

Отмечу, что финальный раунд соревнования по лыжной акробатике начнется в воскресенье, 18 февраля, в 13.00 по киевскому времени. В финальной части соревнований спортсмены выполнят три прыжка. После первого из них будет определен топ-9 спортсменов, затем — топ-6, а в третьем — шестерка лучших фристайлистов разыграет между собой медали.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что основные медальные надежды на предстоящей Олимпиаде возлагаются на сборную Украины по биатлону, а также на фристайлиста Александра Абраменко, занявшего шестое место на Играх-2014 в Сочи.