Россия не пропускает фуры из Украины

В воскресенье, 18 февраля, возле международного пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию России.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации российская сторона не ответила, однако люди, которые едут из России, сообщили, что грузовые транспортные средства не пропускают через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для досмотра грузов.

В пограничном ведомстве попросили всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через Гоптовку, учитывать обстановку на этом направлении.

Напомним, под Ровно столкнулись две фуры и внедорожник: двое погибших.