Россия не пропускает фуры из Украины
В воскресенье, 18 февраля, возле международного пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию России.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации российская сторона не ответила, однако люди, которые едут из России, сообщили, что грузовые транспортные средства не пропускают через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для досмотра грузов.
В пограничном ведомстве попросили всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через Гоптовку, учитывать обстановку на этом направлении.
Напомним, под Ровно столкнулись две фуры и внедорожник: двое погибших.
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