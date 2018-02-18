В России неизвестный устроил стрельбу во время празднования Масленицы: список погибших

В воскресенье, 18 февраля, в центре Кизляра республики РФ Дагестан неизвестный открыл огонь по толпе во время празднований по случаю Масленицы.

Об этом передает Интерфакс.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли четыре человека.

Список погибших при нападении на Храм в Кизляре:

1. Людмила Щербакова

2. Вера Моргунова

3. Ирина Сосикова

4. Не опознана.

Согласно некоторой информации, вместе ним была также женщина, которая перед началом стрельбы убежала.