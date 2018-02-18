В России неизвестный устроил стрельбу во время празднования Масленицы: список погибших
В воскресенье, 18 февраля, в центре Кизляра республики РФ Дагестан неизвестный открыл огонь по толпе во время празднований по случаю Масленицы.
Об этом передает Интерфакс.
По предварительным данным, в результате стрельбы погибли четыре человека.
Список погибших при нападении на Храм в Кизляре:
1. Людмила Щербакова
2. Вера Моргунова
3. Ирина Сосикова
4. Не опознана.
Согласно некоторой информации, вместе ним была также женщина, которая перед началом стрельбы убежала.
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