В зоне АТО на своих же минах подорвались двое боевиков из России
В воскресенье, 18 февраля, в зоне проведения АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков, которые оказались гражданами России.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
«Один из них — Любинов Владимир Владимирович, 1988 г. р., житель Краснодарского края, погиб. Другой — Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 г. р., житель г. Астрахань, получил минно-взрывные ранения», — сообщили в штабе АТО.
На данный момент выясняют информацию о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.
Напомним, в минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 12 раз обстреливали позиции сил АТО, использовав запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения — крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы.
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