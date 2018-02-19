В Сербии за шпионаж задержали двух жительниц Луганска

В Сербии военная полиция задержала двух гражданок Украины и двух граждан США, которые в Белграде пытались при помощи дрона снять старое здание Генерального штаба, где в настоящее время размещены Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности Сербии.

По информации сербского ресурса Alo, обе задержанные украинки — из Луганска, граждане США же проживают в разных штатах — Огайо и Калифорния.

Издание напоминает, что в Сербии обвинения в шпионаже выдвигают гражданам США уже в четвертый раз за месяц.

Как сообщали fakty.ua, в конце января в СБУ заявили, что сербские власти не реагируют на участие граждан этой страны в войне на Донбассе.