В Сербии за шпионаж задержали двух жительниц Луганска
В Сербии военная полиция задержала двух гражданок Украины и двух граждан США, которые в Белграде пытались при помощи дрона снять старое здание Генерального штаба, где в настоящее время размещены Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности Сербии.
По информации сербского ресурса Alo, обе задержанные украинки — из Луганска, граждане США же проживают в разных штатах — Огайо и Калифорния.
Издание напоминает, что в Сербии обвинения в шпионаже выдвигают гражданам США уже в четвертый раз за месяц.
Как сообщали fakty.ua, в конце января в СБУ заявили, что сербские власти не реагируют на участие граждан этой страны в войне на Донбассе.
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