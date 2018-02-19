Порошенко узаконил передачу земельных участков музею героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко завизировал внесение изменений в закон «О регулировании градостроительной деятельности», предусматривающий выделение дополнительных земельных участков в районе Аллеи героев Небесной сотни в Киеве для сооружении мемориально-музейного комплекса.

Согласно документу, территория, которая будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса героев Небесной Сотни, будет состоять из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия «Гостиница «Украина».

Согласно ч. 3 ст. 24 закона, в случае отсутствия плана зонирования или ДТП передача участков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим или юридическим лицам запрещается.

Принятый закон уточняет, что действие данных норм не распространяется на земельные участки, предоставленные в пользование Музею-мемориалу «Революции достоинства». Закон запрещает дальнейшее изменение владельца (пользователя) данных земучастков и передачу их в аренду и/или субаренду.

Напомним, в ноябре прошлого года было объявлено об организации международного конкурса по сооружению в Киеве Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. «Благотворительный фонд Порошенко» выделяет на организацию конкурса 3 млн грн. В активе организаторов комплекса есть 66 заявок из 12 стран.