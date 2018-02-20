Один из боссов донецкого «Шахтера» оштрафован на 100 тысяч гривен

Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Сергей Палкин (на фото) заплатит штраф в размере 100 тысяч гривен. Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) за критику функционером действий арбитра Сергея Бойко после матча 19-го тура чемпионата страны с «Зарей» («Шахтер», заканчивавший встречу без трех удаленных с поля футболистов, напомню, проиграл — 1:2). В частности, из уст Палкина прозвучала фраза «На месте главного тренера Фонсеки я бы не удержался от парочки апперкотов Бойко».

Как рассказал в интервью телеканалу «Футбол 1» секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко, гендиректор «Шахтера», кроме штрафа, также получил предупреждение о недопустимости такого поведения в будущем. В следующий раз к нему могут быть применены более жесткие санкции.

Ранее fakty.ua сообщали, что после матча с «Зарей» защитник «Шахтера» Ракицкий был дисквалифицирован на три поединка, а главный тренер горняков Фонсека — на один.