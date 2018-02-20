"Коррупция вредит восприятию новой Украины", - представитель Еврокомиссии

Украина в рамках проведения дальнейших реформ должна создать антикоррупционный суд, провести приватизацию, улучшить управление государственными компаниями, провести анбандлинг «Нафтогаза Украины» и создать эффективного оператора газотранспортной системы. Об этом заявил генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Кристиан Даниэльссон на международной встрече высокого уровня по вопросам реформ в Украине.

«Коррупция вредит бизнес-климату, инвестициям и восприятию новой Украины. Создание антикоррупционного суда является неотъемлемой частью реформ… Также важно улучшить работу государственного сектора — провести приватизацию и улучшить управление госкомпаниями», — приводит УНИАН слова представителя Еврокомиссии.

Напомним, Международный валютный фонд также считает необходимым для Украины безотлагательное рассмотрение в Верховной Раде законопроекта об антикоррупционном суде.