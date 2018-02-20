«Челси» без англичан в «основе» не удержал в ЛЧ победу над «Барселоной» (видео)

Во вторник, 20 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и «Альянц Арене» в Мюнхене состоялись еще два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых «Челси» не удержал победу в игре с «Барселоной», а «Бавария» разгромила «Бешикташ», почти всю встречу сражавшийся в меньшинстве.

Противостояниями «Челси» и «Барселоны» болельщики за годы существования турнира восторгались не раз. В 2005-м лондонцы с Жозе Моуриньо во главе вышли победителями из двухматчевой дуэли с каталонцами, спустя год на коне оказалась уже «Барса». Затем «Челси» капитулировал перед командой Хосепа Гвардиолы в 2009 году, а в 2012-м взял реванш.

На сей раз соперников повели в бой Антонио Конте и Эрнесто Вальверде. Особой изюминки дуэли грандовпридавал тот факт, что признанный бомбардир «Барсы» Лионель Месси за 12 лет в восьми матчах ни разу (!) не поразил ворота «Челси», в стартовом составе которого на сей раз не оказалось ни одного (!) англичанина (два бельгийца, немец, четыре испанца, бразилец, датчанин, францууз и нигериец).

До перерыва инициативой прочно владела «Барселона», а забивать должны были лондонцы — два «выстрела» бразильца Виллиана пришлись в штангу. И все же счет в поединке открыл именно бывший игрок «Шахтера», поразивший ворота каталонцев точным ударом из-за пределов штрафной площадки — 1:0. Но у «Барсы» есть Месси, который после грубой ошибки защитника хозяев Кристенсена и шикарного паса Иньесты все же снял «проклятие» «Челси» -- 1:1 (теперь аргентинец забивал 31 клубу из 37, которым противостоял в Лиге чемпионов).

Что же касается матча в Мюнхене, то уже на 16-й минуте после того, как за фол последней надежды прямую красную карточку получил бывший киевский динамовец Домагой Вида, «Бешикташ» остался в меньшинстве. Команда Юппа Хайнкеса благодаря дублям Томаса Мюллера и Роберта Левандовски, а также голу Кингсли Комана сполна реализовала численное преимущество, практически гарантировав себе путевку в четвертьфинал, -- 5:0.

Ответные встречи соперников состоятся в Барселоне и Стамбуле 14 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

«Челси» (Лондон, Англия) — «Барселона» (Испания) — 1:1

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Маркос Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас (Дринкуотер, 84), Азар, Виллиан, Педро (Мората, 83), Мозес.

«Барселона»:тер Штеген, Умтити, Пике, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 90+3), Паулиньо (Алеш Видаль, 63), Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Суарес, Месси.

Гол: Виллиан (62) — Месси (75).

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Бешикташ» (Стамбул, Турция) — 5:0

«Бавария»:Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Хави Мартинес, Алаба, Видаль (Толиссо, 83), Коман (Рибери, 81), Киммих, Мюллер, Хамес Родригес (Роббен, 44), Левандовски.

«Бешикташ»:Фабри, Пепе, Вида, Адриано Корреа, Куарежма, Медель (Арслан, 85), Хатчинсон, Эркин (Гекхан, 69), Бабел, Вагнер Лав (Тошич, 57), Талиска.

Голы: Мюллер (43, 66), Коман (53), Левандовски (79,88).

На 16-й минуте удален Вида.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в других первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Базель», «Ливерпуль» разбил «Порту», «Реал» одолел «ПСЖ», а «Ювентус» и «Тоттенхэм» сильнейшего не определили.