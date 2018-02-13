Форвард «Ювентуса» Игуаин в игре с «Тоттенхэмом» оформил самый ранний дубль в истории Лиги чемпионов

Во вторник, 13 февраля, матчами 1/8 финала Лиги чемпионов в Базеле и Турине возобновился еврокубковой сезон.

В Швейцарии местный «Базель» уступил лидеру английской премьер-лиги «Манчестер Сити» -- 0:4 (Гюндоган, 14, Бернарду Силва, 18, 53, Агуэро, 18). Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, которого зимой дозаявили на турнир, летал со своей командой в Базель, но в заявку «горожан» на поединок не попал.

Меньше 70 секунд понадобилось итальянскому «Ювентусу», чтобы усилиями форварда Гонсало Игуаина открыть счет в противостоянии с английским «Тоттенхэмом». Вскоре, на 9-й минуте аргентинец реализовал пенальти, став автором самого раннего дубля в истории Лиги чемпионов (на два гола ему потребовалось всего восемь минут и семь секунд после стартового свистка). Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку «Интера» Хулио Крусу, который в матче против «Спартака» в 2006 году оформил дубль за стартовые 8 минут 30 секунд.

В самом конце первого тайма у Игуаина и вовсе был прекрасный шанс оформить хет-трик (к тому моменту гости усилиями Харри Кейна уже отыграли один мяч), но его удар с пенальти, заработанного бывшим игроком «Шахтера» Дугласом Костой, пришелся в перекладину.

А вот после перерыва увереннее выглядел «Тоттенхэм», который в итоге сравнял счет — 2:2 (Игуаин, 2, 9, с пенальти — Кейн, 35, Эриксен, 71). Отмечу, что туринцы не проигрывают в Лиге чемпионов на родной арене с апреля 2013 года — целых 27 матчей!

При этом голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, отметивший в январе юбилей, стал 13-м в истории футболистом, сыгравшим в Лиге чемпионов в возрасте 40 или более лет. Среди итальянцев это раньше лишь двоим — голкиперу Марко Баллотте, выходившему на поле в составе «Лацио» в 43 года и 252 дня (общий рекорд турнира) и защитнику «Милана» Паоло Мальдини («Милан», 40 лет и 211 дней).

Ответные встречи состоятся Манчестере и Лондоне 7 марта.

Был сыгран 13 февраля и один матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сербская «Црвена Звезда» и российский ЦСКА сыграли вничью — 0:0.

К сожалению, перед игрой в Белграде умер болельщик армейского клуба. Сообщается, что происшествие никак не связано с околофутбольными разборками. Причина смерти российского фаната — остановка сердца.

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