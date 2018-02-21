В Житомирской области разоблачили военных, продававших бочками "списанное" топливо

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины и Военной прокуратуры разоблачили командование одной из воинских частей на хищении 50 тонн горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что четверо подозреваемых с августа прошлого года подделывали документы на списание топлива, якобы использованного военной техникой в ходе выполнения боевых задач в районе проведения АТО и тренировок на учебных полигонах.

«Списанное» горючее военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам в Житомирской и Винницкой областях", — говорится в сообщении.

В СБУ задокументировали продажу задержанными 50 тонн горючего в среднем по 20 гривен за литр. Два фигуранта были задержаны при попытке продажи четырех тонн горючего. Во время обысков в Житомирской и Винницкой областях и по месту дислокации подразделений воинских частей, сотрудники СБУ изъяли документы и черновые записи, которые подтверждают незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

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