«Я потерял три литра (!) крови и чуть не погиб»

У 46-летнего Александра из Днепра разорвалась сосудистая опухоль печени. Врачам удалось его спасти

— За всю свою жизнь я вообще ни разу серьезно не болел и в больницах не лежал, — говорит 46-летний Александр Билецкий из Днепра. — Поэтому, почувствовав резкую боль в животе, конечно, испугался. В это время мы ехали в гости к родственникам и хорошо, что за рулем была жена Лариса. Как только добрались до места, мне измерили давление. Оно оказалось очень высоким — 190 на 120. Врач «скорой» сделал несколько уколов, а мне стало еще хуже! «Так, быстро возвращаемся в Днепр!» — скомандовала Лариса. И только машина начала движение, как боль у меня прекратилась. Словно что-то лопнуло внутри, а перед глазами все начало плыть. Уже в больнице, когда брали анализы, я потерял сознание и упал.

Оказалось, у Александра разорвалась гемангиома (доброкачественная сосудистая опухоль) правой доли печени. Считается, что эта патология формируется в органе еще в эмбриональном периоде. Поскольку пациент никогда не обследовался на УЗИ, то и не знал о существовании опухоли. Что стало причиной ее разрыва, неизвестно. Возможно, скачок давления, ведь сосудистое образование имеет тонкую структуру. Но факт остается фактом: у Александра Билецкого открылось внутреннее кровотечение, в результате чего он потерял, как сказали врачи, три четверти объема крови — это больше трех литров.

— Был на волосок от смерти, — говорит мужчина. — Сначала врачи в Днепре не могли определить, какой орган пострадал. Подозревали и поджелудочную железу, и двенадцатиперстную кишку. Только операция показала, какую бомбу замедленного действия все 46 лет я носил в себе. Оказав первую помощь, врачи из Днепра отправили меня в Харьков, в Институт общей и неотложной хирургии, где специалисты выполняют сложнейшие операции на печени. Они меня и спасли.



* «Я никогда ничем не болел, и ни разу в жизни мне не делали УЗИ, — говорит Александр Билецкий. — Вот почему 46 лет носил в себе бомбу замедленного действия — гемангиому, которая могла разорваться в любой момент». Фото автора

В Институт общей и неотложной хирургии в Харькове везут самых тяжелых пациентов. В конце декабря прошлого года «ФАКТЫ» рассказывали об уникальной операции, которую провел директор института Валерий Бойко: из сердца 35-летнего воина АТО он извлек осколок снаряда размером полтора на два сантиметра.

— Я давний читатель вашей газеты и помню эту статью, — улыбается, лежа под капельницей, Александр Билецкий. — Вот уж не думал, что сам попаду сюда.

— Гемангиомы печени встречаются часто, а вот их разрывы — крайне редко, — комментирует историю болезни Александра доцент кафедры хирургии Харьковского национального медицинского университета, кандидат медицинских наук Ростислав Смачило. — Наши коллеги из Днепра выбрали правильную тактику: затампонировали разрыв, но не стали удалять поврежденную часть печени, а отправили пациента к нам. Ведь любое оперативное вмешательство на печени может обернуться тяжелым кровотечением. Наш институт сотрудничает практически со всеми областными клиниками, и тяжелых пациентов, которым нужны вмешательства на печени или желчных протоках часто направляют к нам. Мы провели Александру Билецкому повторную операцию: убрали гемангиому, занимавшую всю правую долю печени, и сейчас пациент уверенно идет на поправку. Печень имеет большую регенеративную способность — восстанавливается до прежних размеров, даже если приходится удалять 60—70 процентов печеночной ткани.



* «Печень может быстро восстановиться, так как имеет способность к регенерации, — говорит Ростислав Смачило. — Мы не раз наблюдали это, когда приходилось удалять 70—80 процентов печеночной ткани». Фото автора

— Свести кровопотерю к минимуму — одна из основных задач при операциях на печени, — говорит директор Института общей и неотложной хирургии име­ни В. Т. Зайцева НАМН Украины, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Харьковского государственного университета доктор медицинских наук, профессор Валерий Бойко. — Несколько десятилетий назад этот орган редко оперировали именно потому, что боялись летального исхода из-за кровотечения. Но сейчас хирургия печени находится на очень высоком уровне. В нашем институте есть новейшая импортная аппаратура, позволяющая выполнять разрезы без единой капли крови, «сваривать» ткани и сосуды, «запечатывать» поверхность частично удаленной печени потоком аргоновой плазмы. Большую часть операций мы проводим с использованием микроинструментов.

В нашем институте есть собственные технологические разработки, позволяющие проводить малокровные операции. Например, используется так называемый газовый скальпель (газоструйный диссектор) — аппарат, который с помощью тонкой струи углекислого газа может разделять ткань печени, оставляя неповрежденными даже мельчайшие сосуды и протоки. Углекислый газ имеет температуру минус один-два градуса и подается под определенным давлением. Технические характеристики прибора нам помогли разработать ученые Харьковского аэрокосмического университета, собирали его физики из Института низких температур. «Газовый скальпель» наши хирурги используют с 2011 года для удаления различных новообразований. За это время он сохранил и продлил жизнь уже тысячам людей, в том числе тем, которые раньше были обречены из-за рака печени. Прооперированные этим методом уже на второй-третий день начинают подниматься и есть, а полное восстановление проходит в два раза быстрее, чем было раньше. Послеоперационных осложнений практически не бывает.



* Профессор Валерий Бойко: «Чтобы операция прошла без осложнений, надо „выключить“ пораженную раком часть печени из общего кровотока и заставить интенсивно расти здоровую». Фото автора

Это изобретение харьковских хирургов признано на международном уровне, в том числе японской Ассоциацией печеночных хирургов.

Другая важная разработка специалистов академического научного учреждения — технология временного «выключения» печени из кровотока, позволяющая проводить операции на обескровленном органе.

Заведующий отделением хирургии печени, внепеченочных желчных путей и поджелудочной железы института профессор Александр Тищенко, рассказывая об этой технологии, часто вспоминает первого пациента, которому три с небольшим года назад провели операцию, «отключив» орган от кровотока.

— У 43-летнего мужчины при обследовании обнаружили объемное злокачественное образование, — говорит Александр Михайлович. — Оно занимало около восьмидесяти процентов правой доли печени. При удалении пораженной раком части остался бы совсем маленький участок, и могла возникнуть печеночная недостаточность. В этом случае потребовалась бы донорская трансплантация органа. А это сегодня практически нереально. Поэтому мы пошли другим путем. Сначала перевязали правую ветвь вены, которая питала кровью пораженную раком часть печени, перенаправив кровь в здоровую, левую долю органа. После этого в ней начались интенсивные регенеративные процессы. Уже на девятые сутки здоровая доля печени увеличилась в два с половиной раза, и мы могли без риска для здоровья больного удалять пораженный участок. На следующий день пациента уже перевели в обычную палату.

Эта операция была выполнена впервые в Украине. На тот момент подобных хирургических вмешательств в мире насчитывалось не больше восьмидесяти.

Накопленный опыт и современные разработки в печеночной хирургии специалистов государственного учреждения «Институт общей и неотложной хирургии им В. Т. Зайцева» Национальной академии медицинских наук Украины обобщены в научных монографиях. Специалисты института всегда готовы делиться своим опытом с коллегами.