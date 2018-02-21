«После ошибки партнера у Алены не было ни малейших шансов на победу в Олимпиаде. Но она победила»

Украинская фигуристка Алена Савченко, на протяжении пятнадцати лет живущая в Германии, завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2018. Для этого ей вместе с партнером французом Бруно Массо пришлось установить мировой рекорд в произвольной программе

К своей победе Алена Савченко шла двадцать девять лет. Девочка, родившаяся в Обухове под Киевом, впервые встала на коньки в три года. Целеустремленная, сильная, собранная, Алена рано начала побеждать на соревнованиях. Но никакие титулы (даже пятикратная победа на чемпионатах мира) не давали ей ощущения полного удовлетворения — Савченко мечтала об олимпийском золоте. В 2002 году она поехала в Солт-Лейк-Сити в паре со Станиславом Морозовым, но заняла только 15-е место. В 2006-м уже под флагом Германии вместе с новым партнером Робином Шолковы поднялась на шестую ступень. На следующих двух Олимпиадах их пара завоевывала бронзовые медали, после чего Робин решил жениться и уйти из большого спорта. Но Алена не сдалась. В 34 года она решилась снова принять участие в Олимпиаде. Теперь уже с новым тренером и новым партнером — французом Бруно Массо. Их вольную программу критики и фигуристы назвали «шедевром на льду». Сложнейшие выбросы, легчайшие поддержки, безукоризненно выполненные прыжки. И при этом прекрасная драматургия, вдохновенный танец, от которого невозможно было отвести взгляд… Когда судьи объявили рекордные 159,31 балла, Алена склонила голову на плечо партнера и разрыдалась от счастья. О том, как далась фигуристке эта победа, о ее детстве, талисманах, диете и любимом муже в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал отец олимпийской чемпионки, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Валентин Савченко.

— Валентин Иванович, от всей души поздравляю! Можно только представить, какие эмоции вы сейчас переживаете. Удалось пообщаться с дочкой после награждения?

— Алена уже звонила. Она, мне кажется, до конца еще не может прийти в себя, понять, что произошло. Плачет от счастья, благодарит. Говорит, что это наша с мамой медаль. Я сказал, что это ее победа, выстраданная и заслуженная. И что я ею очень горжусь.



* Алена Савченко и ее партнер Бруно Массо с золотыми олимпийскими медалями

— Я знаю, что именно вы привили дочери любовь к конькам.

— В три годика она получила от меня на день рождения коньки. Поскольку катка в Обухове не было и нет, я учил дочку кататься на замерзшем озере. Алена быстро все осваивала. Когда ей исполнилось четыре, мы были в Киеве по делам и Аленка увидела объявление о наборе в секцию фигурного катания. «Запиши меня, папа!» — стала просить. Я пропускал мимо ушей: какие там тренировки, если мы живем за 40 километров от столицы? Но дочка не успокаивалась. Тогда я, чтобы охладить ее пыл, поставил жесткое условие: научись садиться в шпагат, приседать «пистолетиком», делать прыжки с места, тогда и поговорим о фигурном катании. Как у четырехлетней девочки хватило упорства все это делать, ума не приложу. Но к пяти годам она уже выполнила все, что я ей задавал. И снова начала умолять меня записать ее на фигурное катание. Тут я, конечно, сдался.

Почти каждый день мы с женой возили Аленку на тренировки — два часа в одну сторону и столько же обратно. Прямого автобуса из Киева до Обухова не было, приходилось ловить попутные. Однажды народу на остановке стояло столько, что мы в автобус просто не влезли. Последние 13 километров до дома пришлось идти пешком… При таком сумасшедшем графике Алена ухитрялась хорошо учиться в школе, а возвращаясь с тренировок, оттачивала дома прыжки.

— Что помогает Алене собраться перед стартом?

— Чаще всего она уединяется и говорит сама с собой. Это помогает ей мобилизоваться и настроиться на результат. Еще она с детства возит с собой на соревнования талисман — мягкую игрушку.

— А как реагирует на неудачи? В 2010 году в Ванкувере они с Робином считались фаворитами. Но потом партнер допустил ошибку, и вместо золотой медали они получили бронзу…

— Обиднее всего, что он упал, исполняя простой прыжок. Если бы не это, они точно получили бы золото. Конечно, Алена плакала, тем более что они и правда выступали достойно и имели все шансы на победу.

— Через четыре года в Сочи ситуация повторилась?

— Нет, там была другая история. Не буду рассказывать подробности, скажу лишь, что в Сочи победители Олимпиады были известны заранее. Как бы ни выступили там Алена с Робином, золота они не получили бы.

— Но Алена там допустила ошибку. В самом конце проката она упала…

— Она упала при попытке сделать почти невозможное — аксель в три с половиной оборота. До поездки в Сочи я отговаривал ее от этого прыжка. Ведь, если что-то на тренировках получается нестабильно, включать такой прыжок в программу не нужно. Я убеждал дочь поставить сальхов вместо акселя. Чисто исполнив его, она могла бы получить не бронзу, а серебро. Но Алена сказала: «Второе место мне не нужно. Только первое». И пошла ва-банк, поставив на карту все. Это был не прыжок, а крик души… Да, она упала. Но она знала, на что идет. Ставки были велики. Тем более что это скорее исключение в ее карьере. Дочка очень редко допускает ошибки. Даже когда на тренировках у нее что-то не получается, перед стартом она собирается и откатывает все идеально. К сожалению, партнеры не всегда на такое способны.

— В этот раз исход Олимпиады для Алены тоже висел на волоске из-за ошибки партнера. Выполняя короткую программу, Бруно Массо во время параллельного прыжка вместо тройного сальхова сделал двойной. Это существенно снизило шансы их пары на победу.

— Да шансов вообще уже не было! Во всяком случае, на золотую медаль. Бруно сорвал простой прыжок — думаю, просто отвлекся. Эта ошибка стоила очень дорого, они отстали от соперников на семь очков! А соперники у них были очень сильные — и китайцы, и россияне, и канадцы. Я очень хотел надеяться, что в этот раз у Алены выйдет завоевать золото. Но в душе понимал, что это невозможно.

— Один из комментаторов сказал, что, учитывая, сколько сил и лет Савченко вложила в эту Олимпиаду, если она раскромсает череп Массо топором, ее оправдают прямо в зале суда…

— Если дочь и была зла на партнера за ошибку, то виду не подавала. Устраивать ссоры и разборки, когда впереди еще столько этапов соревнования, категорически запрещено. Хуже было то, что сам Бруно страшно мучился из-за своей ошибки, казнил себя. Это было видно в каждом его движении. Но именно это чувство вины, возможно, и помогло ему собраться и идеально откатать произвольную программу.



* Произвольную программу украинки Алены Савченко и француза Бруно Массо, выступавших за команду Германии, критики назвали «шедевром на льду». Фото Getty Images

— Фигурное катание называют спортом тинейджеров. Каждый год на смену спортсменам приходят более молодые и сильные соперники. Алена не боялась, что в свои 34 года ей будет не под силу тягаться с 20-летними?

— Дочка находится в прекрасной форме. Во-первых, у нее хорошие гены. В нашем роду многие до старости оставались крепкими и подтянутыми. Во-вторых, она морально была правильно настроена. Знаете, когда в Ванкувере они с Робином получили бронзу, Алена так расстроилась, что думала уходить из спорта. Я ее отговорил. Сказал, что бросить она всегда успеет, а вот вернуться в большой спорт уже не сможет. И дочь прислушалась, решила принять участие еще в одной Олимпиаде. Алена не боялась конкуренции с более молодыми. У нее были преимущества: опыт и желание идти до конца.

— Чтобы поддерживать форму, Алена придерживается особой диеты?

— Она давно подобрала себе питание. В основном это нежирное мясное филе и большое количество зелени — рукколы, петрушки. В салаты добавляет семечки, орешки и оливковое масло. Конечно, Алена питалась так не всегда. Когда была маленькой, у нас с женой не было возможности обеспечить детям (у Алены Савченко три брата. — Авт.) настолько хорошее питание. В 90-е годы мы жили очень скромно и ели, что приходилось, — супы, каши. Но даже если Алена съедала что-то лишнее — хлеб или, например, картошку, все это «сгорало» на тренировках.

— У Алены есть любимое с детства блюдо, от которого она не может отказаться, несмотря на диету?

— Есть, — смеется Валентин Иванович. — Моя жена готовит потрясающе вкусные куличи на Пасху. У Алены с детства было любимое лакомство — отрезать кусок пасочки, выковырять оттуда весь изюм и съесть его в один присест. Сам кулич при этом дочка не трогает, лакомится только изюмом.

Кстати, что касается поддержания хорошей формы, то у Алены это во многом зависит от эмоционального состояния. Например, перед переездом в Германию она набрала лишний вес, потому что переживала расставание с партнером Стасом Морозовым, страшилась будущего. Ее новому партнеру Робину Шолковы поначалу даже было тяжело ее подбрасывать. А когда через полтора года после переезда мы с дочкой встретились в Москве, я ее не узнал. Она похудела килограммов на 10! И тоже на нервной почве. Чужая страна, непонятный язык, новый партнер.

— Главной причиной ее отъезда стало отсутствие партнера? Ведь когда Стас Морозов не смог кататься из-за травмы, Алена нашла талантливого фигуриста из России Антона Неменко. Он готов был ради нее переехать в Украину, но Украина не готова была его принимать…

— Антон был потрясающим фигуристом — талантливым, очень крепким и выносливым. Как фигурист он гораздо лучше Робина и даже лучше Бруно. С Антоном Алена выиграла бы Олимпиаду лет на десять раньше. Антон тоже очень хотел кататься с Аленой. Он полгода жил в Обухове, ездил вместе с Аленой на тренировки. Но Федерация фигурного катания Украины поддерживать эту пару не собиралась. Нам четко дали понять: если Савченко хочет кататься с Неменко, пусть его содержит. К сожалению, мы не настолько состоятельные, чтобы себе это позволить. Антону пришлось уехать. Для Алены это стало конечной точкой. Дочка поняла, что Украина ей ничего не даст — ни развития, ни поддержки, ни нормальных условий для тренировок.

Как раз в это время журналист Артур Вернер рассказал об Алене немецкому тренеру Инго Штойеру, у которого был свободный партнер Робин Шолковы. Алена поехала в Германию. Перед этим ей сказали вернуть все, что Украина ей дала как спортсменке. Алена вернула: одно платье и одну пару коньков. Все остальное мы покупали ей сами.

— Алена и Робин пять раз выигрывали чемпионат мира. Морально ей не было трудно выступать под чужим флагом?

— Знаете, Алену приглашали переехать в Германию еще в 2000 году, когда они со Стасом стали чемпионами мира среди юниоров. Соревнования проходили в Германии, и после турнира к Алене подошли представители федерации фигурного катания Германии, пригласили к себе. Алена отказалась. Говорила, что не хочет выступать под чужим флагом, что любит свою страну. Она и сейчас ее любит, во всех интервью говорит, что гордится тем, что она украинка. Но после истории с Антоном было понятно, что здесь ее ничего не ждет.

А Германия дала ей не только гражданство и человеческие условия для тренировок. Когда Робин Шолковы объявил, что уходит из спорта и Алене понадобился другой партнер, она нашла Бруно — фигуриста, у которого не было ни одной серьезной награды. Кроме того, он был французом, и Германии пришлось выплатить Франции 30 тысяч евро отступных за эту «серую лошадку». Почему немецкая федерация на это пошла? Потому что поверила Алене, ее чутью. И ведь именно с Бруно Алена завоевала долгожданное золото. Как после этого ей не быть благодарной Германии за поддержку?

— Алене тяжело давался немецкий язык?

— Она занималась с репетитором, заучивала обороты и слова первой необходимости. Но, приехав в Германию, обнаружила, что вообще не может говорить по-немецки, потому что совершенно не воспринимает эту речь на слух. А ведь ей нужно было не просто по магазинам ходить, а находить общий язык с партнером, понимать, что от нее хочет тренер.

— Говорят, Робин и Алена называли между собой Инго Штойера психом.

— Он и есть псих, причем самый настоящий! Однажды мы с женой приехали в гости и пошли к Алене на тренировку. Дочь плохо себя чувствовала и не могла выполнять сверхсложные элементы, которые запланировал Инго. Тренер закатил истерику, наговорил Алене гадостей и ушел.

Несмотря на это, Алена всегда была ему благодарна. Не отвернулась от Штойера, даже когда ему предъявили официальное обвинение в том, что в годы своих выступлений за сборную ГДР он сотрудничал с восточногерманскими службами безопасности. Из-за этого скандала Алена с Робином в Турине оказались настоящими изгоями. Тем не менее не ушли от него.

Позже дочка пожалела о своей преданности тренеру: от жадности он совсем обезумел. Когда Робин ушел и Алена стала в пару с Бруно, Штойер потребовал платить ему по 5000 евро в месяц с каждого спортсмена за подготовку к Олимпиаде. Это было немыслимо! Бруно и Алена нашли другого тренера — Александера Кёнига. Умного, чуткого, профессионального. Для него на первом месте всегда стояли не деньги, а люди. Он искренне, всей душой болел за ребят, вкладывал в них все свои силы. И они победили!

— У Алены сейчас вообще более спокойная жизнь. Адекватный тренер, хороший партнер, поддержка спонсоров. К тому же теперь она — счастливая жена, два года назад вышла замуж за британского художника Лиама Кросса. Вы довольны выбором дочери?

— Лиам ее очень любит и во всем поддерживает. Мне нравится, что, понимая загруженность Алены, зять взял на себя все домашние хлопоты, готовку еды. Алена за ним как за каменной стеной.



* Алена не скрывает, что очень счастлива в браке с британским художником Лиамом Кроссом

— Разница в возрасте вас не смущает? Все-таки Лиам младше Алены на восемь лет.

— Я, конечно, задавал дочери этот вопрос, когда она сказала, что у нее появился парень, который младше ее. Но Алена сказала, что счастлива и разница в возрасте ее не смущает.

— Она счастлива в браке, теперь вот, наконец, получила олимпийское золото. О чем мечтает теперь?

— Я тоже очень хотел бы знать. Скоро поедем к ней и обо всем расспросим. Но я знаю, что в эту секунду она еще точно не думает о планах на будущее. Сердцем, умом, эмоциями она еще на Олимпиаде.