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Футбол на ТВ 23–25 февраля: где смотреть дуэль «МЮ» – «Челси»

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 7:00 119

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23 февраля (пятница)

Чемпионат Испании

«Депортиво» — «Эспаньол» 22.00 «Футбол 2»

24 февраля (суббота)

Чемпионат Украины

«Александрия» — «Мариуполь» 14.00 «Футбол 2»

«Черноморец» — «Карпаты» 14.00 УНИАН

Чемпионат Испании

«Реал» — «Алавес» 17.15 «Футбол 1»

«Барселона» — «Жирона» 21.45 «Футбол 1»

Чемпионат Англии

«Ливерпуль» — «Вест Хэм» 17.00 «Футбол 1»

25 февраля (воскресенье)

Чемпионат Украины

«Олимпик» — «Сталь» 14.00 «Футбол 1»

«Заря» — «Ворскла» 14.00 «2+2»

«Верес» — «Динамо» 17.00 «Канал 24», «Ривне 1»

«Шахтер» — «Зирка» 17.00 «Футбол 1»

Чемпионат Испании

«Валенсия» — «Реал Сосьедад» 19.30 «Футбол 1»

«Севилья» — «Атлетико» 21.45 «Футбол 2»

Чемпионат Англии

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 14.00 «Футбол 2»

«МЮ» — «Челси» 16.00 «Футбол 2»

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

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