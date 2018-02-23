Футбол на ТВ 23–25 февраля: где смотреть дуэль «МЮ» – «Челси»
23 февраля (пятница)
Чемпионат Испании
«Депортиво» — «Эспаньол» 22.00 «Футбол 2»
24 февраля (суббота)
Чемпионат Украины
«Александрия» — «Мариуполь» 14.00 «Футбол 2»
«Черноморец» — «Карпаты» 14.00 УНИАН
Чемпионат Испании
«Реал» — «Алавес» 17.15 «Футбол 1»
«Барселона» — «Жирона» 21.45 «Футбол 1»
Чемпионат Англии
«Ливерпуль» — «Вест Хэм» 17.00 «Футбол 1»
25 февраля (воскресенье)
Чемпионат Украины
«Олимпик» — «Сталь» 14.00 «Футбол 1»
«Заря» — «Ворскла» 14.00 «2+2»
«Верес» — «Динамо» 17.00 «Канал 24», «Ривне 1»
«Шахтер» — «Зирка» 17.00 «Футбол 1»
Чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад» 19.30 «Футбол 1»
«Севилья» — «Атлетико» 21.45 «Футбол 2»
Чемпионат Англии
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 14.00 «Футбол 2»
«МЮ» — «Челси» 16.00 «Футбол 2»
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”