Президент назначил нового главу "Укроборонпрома"
Президент Петр Порошенко назначил нового главу «Укроборонпрома». Им стал Павел Букин, бывший генеральный директор «Укрспецэкспорта», а в 2012—2013 годах — замдиректора «Укроборонпрома».
Назначение нового главы госкомпании состоялось в открытом режиме.
«Не только подводим итоги работы „Укроборонпрома,“ но и начинаем новый ее этап. „Укроборонпром“ станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит. И в итоге это будет вертикально интегрированная компания, работающая в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности», — заявил Порошенко.
12 февраля прежний гендиректор госкомпании «Укроборонпром» Роман Романов заявил о решении покинуть свой пост. По его словам, заявление было написано еще в прошлом году.
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