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порошенко и букин

Президент назначил нового главу "Укроборонпрома"

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 17:23 89

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Президент Петр Порошенко назначил нового главу «Укроборонпрома». Им стал Павел Букин, бывший генеральный директор «Укрспецэкспорта», а в 2012—2013 годах — замдиректора «Укроборонпрома».

Назначение нового главы госкомпании состоялось в открытом режиме.

«Не только подводим итоги работы „Укроборонпрома,“ но и начинаем новый ее этап. „Укроборонпром“ станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит. И в итоге это будет вертикально интегрированная компания, работающая в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности», — заявил Порошенко.

12 февраля прежний гендиректор госкомпании «Укроборонпром» Роман Романов заявил о решении покинуть свой пост. По его словам, заявление было написано еще в прошлом году.

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