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Глава «Укроборонпрома» публично заявил об отставке

Глава «Укроборонпрома» публично заявил об отставке

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 22:19 141

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Генеральный директор госкомпании «Укроборонпром» Роман Романов заявил о решении покинуть свой пост. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

«Я принял решение покинуть свой пост главы ГК Укроборонпром. Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение», — заявил Роман Романов.

Среди достижений компании за последние годы он, в частности, назвал запуск системы электронных тендеров, которые помогли с 2014 года сэкономить 1,4 миллиарда гривен. «Настоящая оценка 3,5 лет работы „Укроборонпрома“ — это более чем 16 тысяч единиц вооружения и военной техники, переданных Вооруженным Силам Украины, Национальной Гвардии и других силовых формированиям по 100-процентно выполненному государственному оборонному заказу», — отметил Роман Романов.

Как сообщали fakty.ua, экс-глава американского оборонного агентства включен в наблюдательный совет «Укроборонпрома».

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