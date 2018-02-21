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Суд

Два фигуранта «дела Труханова» отделались домашним арестом

Инф. «ФАКТОВ»

21.02.2018 17:41 42

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Еще двум фигурантам дела о махинациях со средствами городского совета Одессы избрана мера пресечения.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, директору Департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектору и главе комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю отправили под ночной домашний арест.

Как сообщалось ранее, мэру Одессы Геннадию Труханову и другим чиновникам Одесского горсовета инкриминируют махинации со средствами местного бюджета в размере 185 млн грн. Соломенский районный суд Киева 15 февраля отпустил Труханова под личное обязательство народного депутата Дмитрия Голубова. На свободе остался и заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

Единственным фигурантом данного дела, которого суд отправил за решетку, оказался Петр Загодиренко — представитель компании, которая продала одесской мэрии здание обанкротившегося завода «Краян» по значительно завышенной цене.

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