Суд отменил арест бизнесмена Дыминского, подозреваемого в совершении ДТП
Апелляционный суд Киева отменил постановление об аресте бизнесмена Петра Дыминского, проходящего по делу о ДТП во Львовской области. Суд удовлетворил жалобу адвоката и отменил постановление Печерского районного суда Киева от 18 декабря 2017 года.
Как сообщил адвокат Дыминского Николай Лысый, решение об аресте для Дыминского было отменено 19 февраля.
«Фактически, следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей, а у следственного судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства», — заявил адвокат.
Также, по словам адвоката, ранее суд отменил решение закрыть уголовное производство против охранника Дыминского Андрея Борща. Материалы возвращены Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.
Напомним, резонансное ДТП с участием кортежа Петра Дыминского случилось 18 августа 2017 года на трассе Львов — Краковец. «Мерседес» Дыминского на большой скорости врезался в «Опель», водитель «Опеля» погибла на месте. Охранник Дыминского взял вину на себя, однако очевидцы трагедии утверждали, что видели за рулем самого Дыминского.
В декабре 2017 года с охранника были сняты обвинения в совершении смертельного ДТП. Вместо этого ему предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления».
Сам Дыминский в декабре 2017 года был объявлен в розыск. Считается, что подозреваемый находится в Швейцарии, но в феврале текущего года его видели в Турции.
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