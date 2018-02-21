Суд отменил арест бизнесмена Дыминского, подозреваемого в совершении ДТП

Апелляционный суд Киева отменил постановление об аресте бизнесмена Петра Дыминского, проходящего по делу о ДТП во Львовской области. Суд удовлетворил жалобу адвоката и отменил постановление Печерского районного суда Киева от 18 декабря 2017 года.

Как сообщил адвокат Дыминского Николай Лысый, решение об аресте для Дыминского было отменено 19 февраля.

«Фактически, следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей, а у следственного судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства», — заявил адвокат.

Также, по словам адвоката, ранее суд отменил решение закрыть уголовное производство против охранника Дыминского Андрея Борща. Материалы возвращены Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.

Напомним, резонансное ДТП с участием кортежа Петра Дыминского случилось 18 августа 2017 года на трассе Львов — Краковец. «Мерседес» Дыминского на большой скорости врезался в «Опель», водитель «Опеля» погибла на месте. Охранник Дыминского взял вину на себя, однако очевидцы трагедии утверждали, что видели за рулем самого Дыминского.

В декабре 2017 года с охранника были сняты обвинения в совершении смертельного ДТП. Вместо этого ему предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления».

Сам Дыминский в декабре 2017 года был объявлен в розыск. Считается, что подозреваемый находится в Швейцарии, но в феврале текущего года его видели в Турции.