В Донецкой области шахтными отходами залило позиции военных (фото, видео)



В Донецкой области начато расследование по факту разлива шламовой пульпы (густой грязевой массы, смеси остатков горной породы и воды) на общей площади 1364 кв. м, в том числе на земельных участках, где расположены оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины в городе Торецке.

— В результате прорыва пульпопровода на одном из углеперерабатывающих предприятий Торецка произошел разлив шламовой пульпы. По информации сотрудника прокуратуры, который выезжал на место, фактически пульпа серьезно повредила оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины, расположенные на данном участке, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель руководителя Константиновской местной прокуратуры Роман Кучеренко. — Густые грязевые потоки фактически уничтожили блиндаж и ряд окопов. Часть военного имущества существенно повреждена.

Сведения по факту загрязнения восьми земельных участков в прифронтовом Торецке внесены в Единый реестр досудебных расследований. Военные на данный момент не предоставляли нам информации о причиненном им ущербе, поэтому мы говорим лишь о загрязнении земель. Не исключено, что к аварии привел ряд причин, который спровоцирован боевыми действиями на этой территории и близостью шламонакопителя к линии фронта.

По информации Кучеренко, спустя несколько суток авария была устранена. Назначена экспертиза, в ходе которой будут установлены причины, приведшие к аварии и виновники случившегося.

В начале февраля обвал грунта произошел в поселке Чигари близ Торецка.

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*Видео главы гуманитарной миссии «Пролиска» Евгения Каплина: провал грунта в селе Чигари

— Прямо у меня на глазах в 20 метрах от дома мирных жителей образовалась воронка около 6−7 метров в диаметре и около 5 метров глубиной, — рассказал «ФАКТАМ» глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, который посещал поселок 1 февраля. — Жители Чигарей говорят, что это не первый обвал земли. И, кроме того, в поселке наблюдается подтопления домов и огородов. В 100-150 метрах от провала расположен водопровод, подающий воду с неподконтрольной части Донетчины в ряд населенных пунктов на подконтрольной части Донецкой области с населением в несколько сотен тысяч человек — это район Славянска, Краматорска. Водопровод уже местами прохудился, и подвижки грунта под ним создают аварийную ситуацию. Это очевидно.

Местные жители считают, что провал грунта и подтопление могли быть вызваны проседанием шахтных выработок шахты им. Гагарина, которые проходят под поселком. Она расположена в соседней оккупированной Горловке, где на сегодня закрыты все шахты. И далеко не на всех закрытых предприятиях продолжается откачивание шахтных вод из подземных выработок.

Аналогичная ситуация в Донецке: шахта «Октябрьская», наземные и подземные сооружения которой расположены поблизости от Донецкого аэропорта, уже два года как затоплена. Вода стоит в шахтном стволе и даже уже вышла на поверхность. «В сутки с шахты Октябрьской откачивали пять тысяч тонн воды, теперь вся эта вода подтапливает дома на окраине поселка Октябрьский и все вокруг», — пишет местный житель.

Как ранее сообщали fakty.ua, специалисты не могут в полном объеме оценить масштабы надвигающейся экологической катастрофы, потому что на территориях, где остались опасные промышленные объекты, идут боевые действия.

Фото пресс-службы прокуратуры Донецкой области