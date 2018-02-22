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Джон Салливан

Санкций не будет: США пообещали не заставлять Украину создавать антикоррупционный суд

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 9:19 70

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В США отвергают возможность введения санкций к Украине за промедление с созданием Антикоррупционного суда. Об этом заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявил во время выступления в Дипломатической академии Украины, сообщает УНИАН.

По его словам, санкции США направлены лишь на те страны, которые осуществляют пагубные действия, угрожающие безопасности и единству, а Украина к ним не относится.

«Наша работа с нашими коллегами из украинского правительства по антикоррупционной реформе и антикоррупционному суду заключается во взаимной выгоде и главным образом в выгоде украинского народа», — сказал Салливан.

При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне понимают, как непросто внедрять реформы в стране, которая одновременно ведет войну на своей границе.

Тем не менее война на востоке не умаляет необходимости привлечь внимание украинцев к важности антикоррупционных реформ.

«Моя миссия заключается не в том, чтобы угрожать, моя миссия здесь в дискуссиях, и не касается угрозы введения санкций, мы сохраняем санкции для россиян», — объяснил Салливан.

Напомним, согласно отчету Transparency International за 2017 год, коррумпированнее Украины в Европе является только Россия.

Фото Администрации президента Украины

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