Санкций не будет: США пообещали не заставлять Украину создавать антикоррупционный суд
В США отвергают возможность введения санкций к Украине за промедление с созданием Антикоррупционного суда. Об этом заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявил во время выступления в Дипломатической академии Украины, сообщает УНИАН.
По его словам, санкции США направлены лишь на те страны, которые осуществляют пагубные действия, угрожающие безопасности и единству, а Украина к ним не относится.
«Наша работа с нашими коллегами из украинского правительства по антикоррупционной реформе и антикоррупционному суду заключается во взаимной выгоде и главным образом в выгоде украинского народа», — сказал Салливан.
При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне понимают, как непросто внедрять реформы в стране, которая одновременно ведет войну на своей границе.
Тем не менее война на востоке не умаляет необходимости привлечь внимание украинцев к важности антикоррупционных реформ.
«Моя миссия заключается не в том, чтобы угрожать, моя миссия здесь в дискуссиях, и не касается угрозы введения санкций, мы сохраняем санкции для россиян», — объяснил Салливан.
Напомним, согласно отчету Transparency International за 2017 год, коррумпированнее Украины в Европе является только Россия.
Фото Администрации президента Украины
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”