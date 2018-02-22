Спасатели предупредили о резком похолодании в Украине с 24 февраля

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила о сильном похолодании, которое начнется 24 февраля и станет следствием вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте службы, 24 февраля в Украине ожидается до 10−16 градусов мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях — до 16−21 градуса мороза; на юге страны и Закарпатье до 3−9 градусов. В Киевской области температура воздуха опустится до 10−16 градусов мороза (в Киеве — до 11−13 градусов).

25 февраля в Украине ожидается до 14−19 градусов мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях — до 17−22 градусов ниже нуля, в южной части страны и на Закарпатье — до 8−13 градусов мороза.

26−27 февраля ночью будет 14−20 градусов мороза, а в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами — до 25 градусов мороза.

Напомним, в связи с грядущим похолоданием в Киеве вновь развернули пункты обогрева.