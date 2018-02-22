Vodafone объяснил, почему в "ЛНР" исчезла связь
Об этом сообщено на официальном сайте компании.
«22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области», — написано в объявлении. Причины сбоя пока не известны.
С 11 января абоненты «Vodafone-Украина» в «ЛНР» не могли воспользоваться услугами этого оператора. 19 января специалисты Vodafone завершили ремонтные работы в районе города Счастье. В «ЛНР», в отличие от «ДНР», где до сих пор ситуация прежняя, работа возобновилась.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 22 февраля в «ЛНР» пропал сигнал Vodafone и местного оператора.
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