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«ЛНР», нет связи

Vodafone объяснил, почему в "ЛНР" исчезла связь

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

22.02.2018 17:34 1286

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Об этом сообщено на официальном сайте компании.

«22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области», — написано в объявлении. Причины сбоя пока не известны.

С 11 января абоненты «Vodafone-Украина» в «ЛНР» не могли воспользоваться услугами этого оператора. 19 января специалисты Vodafone завершили ремонтные работы в районе города Счастье. В «ЛНР», в отличие от «ДНР», где до сих пор ситуация прежняя, работа возобновилась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 22 февраля в «ЛНР» пропал сигнал Vodafone и местного оператора.

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