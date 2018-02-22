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Извращенец попытался похитить 9-летнего мальчика с детской площадки

На Харьковщине извращенец пытался похитить 9-летнего мальчика с детской площадки

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

22.02.2018 18:34 319

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В одном из сел Дергачевского района Харьковской области мужчина, отсидевший за изнасилование малолетних, на детской площадке напал на четвероклассника. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в прокуратуре Харьковской области:

«Это произошло вечером. Девятилетний мальчик был на детской площадке один, когда к нему подошел неизвестный мужчина, схватил его и потащил за собой. Чтобы мальчик не кричал, закрыл ему рот рукой, а также натянул ему спортивную шапочку прямо на глаза.

К счастью, в это время домой с работы возвращался отец ребенка. Он бросился на незнакомца, отбил своего сына и, кроме того, сумел задержать злоумышленника до приезда полиции.

Задержанным оказался 45-летний житель области, который в прошлом году освободился из мест лишения свободы. Он отбывал срок за сексуальные действия в отношении малолетних. Бывшему зэку готовятся объявить о подозрении. Решается вопрос о мере пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", — рассказали в прокуратуре.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Житомирщине четверо строителей поймали педофила на месте преступления.

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