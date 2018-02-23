В Одесской области на взятке в 160 тыс грн задержан государственный аудитор (фото)

В четверг сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции Украины и прокуратуры области задержали одного из главных государственных аудиторов Южного офиса Госаудитслужбы при получении неправомерной выгоды. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

В частности, правоохранители установили, что средства чиновник требовал за неотражение в акте проверки выявленных нарушений на общую сумму 600 тыс. гривен. В качестве «компенсации» он попросил директора коммунального предприятия предоставить ему 160 тыс. гривен.

Задержали фигуранта дела при получении определенной им суммы взятки.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании госаудитору меры пресечения.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что СБУ задержала на взятке в Хмельницкой области командира воинской части.