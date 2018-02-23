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художник Глущенко Воскресный день на Днепре

В Киеве открылась выставка одного из самых дорогих художников Украины

Ольга СМЕТАНСКАЯ, “ФАКТЫ”

23.02.2018 18:00 174

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При жизни Николая Глущенко его выставки собирали аншлаги практически во всех странах мира — во Франции, Италии, Германии, Швеции, Бельгии, США, Японии… Многие годы художник жил в Берлине и Париже. И вряд ли кто-то из богемы, в кругу которой он общался, догадывался, что Николай Глущенко… советский разведчик. К слову, пишут, что он первым предупредил советское правительство о том, что Германия готовит вторжение в СССР.

За свою жизнь, как рассказывал «ФАКТАМ» известный киевский коллекционер и искусствовед Семен Резников, художник написал около 17 тысяч работ. За день мог создать до десяти этюдов! Был очень работоспособным.

Картины Николая Глущенко не раз появлялись на знаменитых лондонских аукционах «Сотбис» и «Кристис».

Картина Глущенко
* Одна из великолепных картин Николая Глущенко — «Воскресный день на Днепре» (1948 год)

— В экспозиции в галерее «НЮ АРТ» представлены 66 работ из частных коллекций, — рассказала «ФАКТАМ» куратор выставки «Николай Глущенко: штрихи к портрету художника» искусствовед Евгения Белоусова. - Картины охватывают период 1920—1970 годов.

Полюбоваться работами Николая Глущенко ценители прекрасного смогут до 31 марта.

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