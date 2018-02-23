Во Львове осудили диверсантов, планироваших подрыв железнодорожных путей (фото)

Шевченковский районный суд Львова вынес обвинительные приговоры трем членам «Добровольческого движения ОУН», которые в августе позапрошлого года пытались взорвать три участка международных железнодорожных сообщений во Львовской области.

Как сообщает в Facebook пресс-служба управления СБУ в области, обвиняемые признали свою вину и были осуждены к 3−5 годам лишения свободы.

Задержали диверсантов в августе 2016 года во время подготовки к теракту. Один из террористов пытался оказать сопротивление, открыл стрельбу и ранил сотрудника СБУ.

Кроме арсенала оружия (включая гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, автомат Калашникова, пистолеты Макарова, 10 единиц боевого переделанного огнестрельного оружия, две тысячи патронов различного калибра, 19 гранат разного типа, два килограмма тротила, около 10 килограммов других веществ), у задержанных нашли литературу о методах партизанской войны, инструкции для изготовления самодельных взрывных устройств и подрыва железнодорожного полотна.

Напомним, в Черновицкой области силовики СБУ задержали диверсантов, пытавшихся организовать поджог школ в Черновицкой области