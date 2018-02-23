Работников аэропорта «Борисполь» застукали за нехорошим занятием (видео)

Работники приема и сдачи вторичного багажа международного аэропорта «Борисполь» копаются в чужих вещах. А кое-что даже забирают себе. В интернете опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором отчетливо видно, как двое работников примеряют чужие вещи и складывают в пакет все, что им понравилось. Полиция начала уголовное производство.

«Видео, которое появилось в эти дни в интернете, на самом деле датировано еще концом прошлого года, — сказал пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович. - Сразу же после того, как оно было опубликовано, мы открыли уголовное производство. Личности нечистых на руку работников аэропорта установлены. Насколько мне известно, в „Борисполе“ начата внутренняя проверка».

В камеру приема и сдачи вторичного багажа попадают потерянные вещи или багаж, который не укладывался в нормы бесплатного провоза. Пассажиры обычно забирают свои вещи по возвращении.

Как ранее сообщали fakty.ua, против работника аэропорта «Борисполь», укравшего у пассажирки 500 евро, открыли уголовное производство.