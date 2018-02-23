﻿

USD 27.07
RSS
Аэропорт «Борисполь»

Работников аэропорта «Борисполь» застукали за нехорошим занятием (видео)

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

23.02.2018 16:49 852

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Работники приема и сдачи вторичного багажа международного аэропорта «Борисполь» копаются в чужих вещах. А кое-что даже забирают себе. В интернете опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором отчетливо видно, как двое работников примеряют чужие вещи и складывают в пакет все, что им понравилось. Полиция начала уголовное производство.

«Видео, которое появилось в эти дни в интернете, на самом деле датировано еще концом прошлого года, — сказал пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович. - Сразу же после того, как оно было опубликовано, мы открыли уголовное производство. Личности нечистых на руку работников аэропорта установлены. Насколько мне известно, в „Борисполе“ начата внутренняя проверка».

В камеру приема и сдачи вторичного багажа попадают потерянные вещи или багаж, который не укладывался в нормы бесплатного провоза. Пассажиры обычно забирают свои вещи по возвращении.

Как ранее сообщали fakty.ua, против работника аэропорта «Борисполь», укравшего у пассажирки 500 евро, открыли уголовное производство.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины