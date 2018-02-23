В Нацгвардии назначено служебное расследование из-за советских флагов в Кривом Роге

Из-за использования на параде в Кривом Роге советской символики командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров назначил служебное расследование.

На параде демонстрировались красные флаги с серпами и молотами — символикой, запрещенной для публичного использования, согласно закону о декоммунизации. Несли флаги во главе колонны военнослужащие Национальной гвардии Украины, а организацией мероприятия занималась мэрия Кривого Рога.

Напомним, закон о декоммунизации устанавливает крайне ограниченное число случаев, когда советская символика может публично демонстрироваться — например, исторические выставки, места погребения. Парады в этот перечень не входят.

Фото juliana. berezutskaya/Facebook