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парад

В Нацгвардии назначено служебное расследование из-за советских флагов в Кривом Роге

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 17:30 160

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Из-за использования на параде в Кривом Роге советской символики командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров назначил служебное расследование.

На параде демонстрировались красные флаги с серпами и молотами — символикой, запрещенной для публичного использования, согласно закону о декоммунизации. Несли флаги во главе колонны военнослужащие Национальной гвардии Украины, а организацией мероприятия занималась мэрия Кривого Рога.

Напомним, закон о декоммунизации устанавливает крайне ограниченное число случаев, когда советская символика может публично демонстрироваться — например, исторические выставки, места погребения. Парады в этот перечень не входят.

Фото juliana. berezutskaya/Facebook

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