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тройня

Жительница Николаевской области родила тройню, став мамой 13 детей (фото)

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

23.02.2018 21:06 349

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Сегодня, 23 февраля, в акушерско-гинекологическом отделении Николаевской областной клинической больницы у 34-летней женщины родилась тройня. Теперь в общей сложности ей предстоит воспитать 13 детей.

Мама 11 дочек и двух сыновей (ранее у нее родилась двойня) чувствует себя хорошо и вместе с тремя новорожденными девочками находится под опекой медицинского персонала.


Многодетная семья проживает в селе Конецполь Первомайского района. Трое дочерей, вес которых 2140, 2480 и 3100 граммов, родились в один день со своей старшей сестрой, которой сегодня исполнилось 8 лет.

«Желаю сил, здоровья и терпения родителям, особенно маме Ольге. Надеюсь, местная власть найдет возможность их поддержать», — написал у себя на странице в Facebook губернатор Николаевской области Алексей Савченко, который вместе с делегацией ОГА сегодня же проведал многодетную маму.


Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, это акушерско-гинекологическое отделение в областной больнице было открыто 10 января нынешнего года. И уже 55 женщин родили здесь детей — 23 девочки и 35 мальчиков.

Как сообщали fakty.ua, ранее тройня родилась в столичном роддоме № 5.

Снимки предоставлены управлением здравоохранения Николаевской ОГА

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