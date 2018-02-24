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В Киеве с 24 февраля на капитальный ремонт частично закроют станцию метро Святошин

В Киеве с 24 февраля на капитальный ремонт частично закроют станцию метро Святошин

Инф. «ФАКТОВ»

24.02.2018 10:08 53

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В Киеве с 24 февраля на капитальный ремонт частично закроют станцию метро Святошин.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Будет закрыт подземный переход и один из вестибюлей станции.

В частности, не будет работать выход к проспекту Победы и заводу АТЕК.

В метрополитене отметили, что в часы пик во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Работы продлятся до октября этого года.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева вынес приговор «псевдоминеру», сообщившему о подготовке взрыва в столичном метро и следственном изоляторе. Уроженец Винницкой области получил пять лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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