В Киеве с 24 февраля на капитальный ремонт частично закроют станцию метро Святошин

В Киеве с 24 февраля на капитальный ремонт частично закроют станцию метро Святошин.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Будет закрыт подземный переход и один из вестибюлей станции.

В частности, не будет работать выход к проспекту Победы и заводу АТЕК.

В метрополитене отметили, что в часы пик во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку).

Работы продлятся до октября этого года.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева вынес приговор «псевдоминеру», сообщившему о подготовке взрыва в столичном метро и следственном изоляторе. Уроженец Винницкой области получил пять лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.