В США погиб уже четвертый искатель клада стоимостью 2 млн долларов

В июне 2017 года в Национальном парке Йеллоустон, который находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, было найдено тело 53-летнего Джеффа Мерфи. Житель Иллинойса сорвался со 152-метровой скалы и разбился.

Расследование гибели Мерфи продолжалось несколько месяцев. И только сейчас стало известно, что Джефф приехал в Йеллоустон в поисках клада. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В 2010 году эксцентричный житель Нью-Мексико Форрест Фенн (на фото в заголовке) издал книгу «Страсть погони», в которой сообщил, что спрятал где-то в Америке клад. Это сундук, в котором находятся старинные монеты, золотые самородки, кольцо XVII века, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, китайские нефритовые фигурки, индийские браслеты эпохи Колумба. Все эти сокровища оцениваются в 2 миллиона долларов.

Сундук, в котором Форрест Фенн спрятал сокровища

Они принадлежат Фенну. После войны во Вьетнаме Форрест увлекся археологией, провел ряд раскопок в разных странах и открыл галерею в Санта-Фе. Желая пробудить в своих соотечественниках интерес к археологии и истории, Фенн придумал оригинальный ход. В той же книге он разместил стихи, в которых зашифровал девять подсказок. Разгадавший их легко определит место, где спрятан сундук с сокровищами.

С тех пор многие искатели приключений пытаются найти клад Фенна. СМИ сообщали, что их число превышает 65 тысяч человек. Джефф Мерфи стал четвертым, кто погиб, отправившись на поиски сундука. Полиция считает, что это уже не игра. Власти обратились к Форресту Фенну с настоятельной просьбой либо забрать клад, либо раскрыть его местонахождение.

Однако Фенн отказывается это сделать. Он уверяет, что сундук находится в настолько безопасном месте, что добраться до него может даже 80-летний старик.

Искатели сокровища считают, что клад спрятан где-то в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.