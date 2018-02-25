В Полтаве засудили банду автоугонщиков, промышлявшую кражами старых «ВАЗов»

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор шестерым членам преступной группировки, занимавшимся кражами автотранспорта. За 4 месяца 2016 года злоумышленники угнали 22 автомобиля (одна «Таврия», остальные -- старенькие «ВАЗы» различных модификаций), 2 мотоцикла и мотороллер. С помощью специальных отмычек проникали в салоны машин стоящих во дворах и на парковках, проникали в гаражи, откуда выносили еще и запчасти к транспортным средствам, детали и все, что представляло ценность. Потерпевшие оценили свои убытки на общую сумму 385 тысяч гривен.

Часть из этих автосредств преступники разобрали в арендованном гараже на запчасти, часть продавали без документов практически за бесценок, с некоторых снимали рабочие агрегаты, а машины бросали где придется. А кое-что сдавали в металлолом.

Инициатором большинства угонов выступал водитель-экспедитор «Новой почты», который зачастую работал в паре с нигде не работающим товарищем. Поскольку водитель-экспедитор был родом из Миргорода, то иногда совершал кражи и в своем родном городе, а украденное перегонял в Полтаву. В состав группировки входил также слесарь по ремонту автомобилей, в обязанности которого входило подготавливать ворованный автотранспорт к продаже.

Преступники настолько были уверены в своей безнаказанности, что даже днем разъезжали по Полтаве на автомобилях, находящихся в розыске. Но однажды одного из них остановил полицейский патруль. При проверке выяснилось, что номера деталей ВАЗа не соответствуют номерам, указанным в документах. Машину поставили на штрафплощадку, и с того времени правоохранители начали негласные следственные действия в отношении группы злоумышленников.

В суде один из свидетелей рассказал, что под прикрытием полиции он купил у продавца ворованных машин без документов (это был водитель-экспедитор) 7 штук «Жигулей» по цене 7000 — 7600 гривен за каждую. Таким образом, доказательства были собраны, и группировку удалось ликвидировать.

В ходе досудебного расследования дела угонщики частично компенсировали убытки потерпевшим.

Самому младшему из осужденных на момент совершения серии преступлений было всего 17 лет, он учился на первом курсе одного из полтавских вузов и отделался условным наказанием. Такую же санкцию суд применил еще к двум членам группировки, а трем дал реальные сроки -- от 5 до 6,5 года.

Впрочем, в этом деле не менее интересна иная арифметика. При задержании группировки правоохранители заявляли о десяти злоумышленниках, в том числе и трех полицейских, которые давали наводки для угонщиков и помогали с оформлением документов на угнанные автомобили. Но буквально через день полиция уточнила, что ее сотрудников было двое. Тем не менее в суд отправились документы на… семь человек, однако наказания получили только шестеро. Полицейские в их число не вошли… На стадии досудебного расследования их вывели из состава группировки?