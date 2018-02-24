Пятилетний китайский мальчик чудом выжил с вязальной спицей в черепе (фото)
Мальчик пяти с половиной лет играл у себя дома в китайском городе Бицзе (провинция Гуйчжоу). Ребенок засунул в рот металлическую вязальную спицу длиной около 14 сантиметров, принадлежавшую его бабушке, которая присматривала за ним в этот день. Со спицей во рту мальчик начал бегать по дому, когда неожиданно споткнулся и упал. Спица, пройдя сквозь заднюю стенку горла, вонзилась в череп.
Спица оставалась в черепе ребенка около 11 часов. В первой больнице, куда обратились его родители, не смогли ничем помочь. Делать операцию маленькому пациенту взялись лишь хирурги одной из больниц в столице провинции — городе Гуйян. Операция длилась четыре часа. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии.
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