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Рентген спицы в черепе

Пятилетний китайский мальчик чудом выжил с вязальной спицей в черепе (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

24.02.2018 14:10 277

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Мальчик пяти с половиной лет играл у себя дома в китайском городе Бицзе (провинция Гуйчжоу). Ребенок засунул в рот металлическую вязальную спицу длиной около 14 сантиметров, принадлежавшую его бабушке, которая присматривала за ним в этот день. Со спицей во рту мальчик начал бегать по дому, когда неожиданно споткнулся и упал. Спица, пройдя сквозь заднюю стенку горла, вонзилась в череп.

Спица оставалась в черепе ребенка около 11 часов. В первой больнице, куда обратились его родители, не смогли ничем помочь. Делать операцию маленькому пациенту взялись лишь хирурги одной из больниц в столице провинции — городе Гуйян. Операция длилась четыре часа. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии.

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