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В Голландию направили запрос на образцы голоса Саакашвили,&nbsp;— Енин

В Нидерланды направили запрос на образцы голоса Саакашвили, - Енин

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 10:34 66

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В ГПУ заявляют, что на сегодняшний день в распоряжении следствия существует достаточное количество доказательств, которые позволяют «двигаться вперед» в расследовании дела экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

«Речь идет о показаниях свидетелей, материальных носителях информации, на которых записаны переговоры участников этого преступления, есть конкретные лица, которым выдавались деньги для участия в публичных мероприятиях, в том числе, давались обещания относительной тройной и более оплаты в случае участия в так называемых активных мероприятиях. Есть лица, которые готовы сообщить информацию, свидетелями которой они были в рамках событий возле Верховной Рады Украины», — заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Напомним, что бывшего губернатора Одесской области подозревают в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича. Так, в декабре 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал записи телефонных переговоров Михеила Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко о финансировании последним протестных акций в Украине.

По словам Евгения Енина, Михеил Саакашвили вопреки неоднократно декларированной им готовности сотрудничать со следствием, несколько раз отказывался предоставлять образцы своего голоса для проведения экспертизы.

«Промежуточные результаты экспертизы, а промежуточные потому, что экспертное исследование до конца не завершено из-за достаточно большого объема информации, четко подтвердили аутентичность голосов как Саакашвили, так и Курченко. Несколько дней назад мы направили международно-правовое поручение в Голландию, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса. Это дает Саакашвили очередную возможность доказать свою готовность сотрудничать», — заявил Енин.

По его словам, правоохранительные органы Нидерландов должны это сделать по запросу украинской стороны, но экс-президент Грузии имеет право отказаться. «Если он откажется, то этот факт в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами», — добавил замгенпрокурора.

Как сообщали fakty.ua, СБУ два часа просила Саакашвили сдать образец голоса

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