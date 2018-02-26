Столичные власти рассказали, как будут работать школы в связи с холодами

Несмотря на то что к концу февраля зима разошлась не на шутку и морозы крепчают, столичные школы постепенно возвращаются к занятиям после вынужденного карантина, связанного с заболеванием школьников. А в связи с похолоданием занятия в учебных заведениях централизованно не прекращаются. Как уточнили в профильном департаменте, родители сами принимают решение, отправлять на учебу младших школьников или нет.

Между тем из-за гриппа и ОРВИ сегодня, 26 февраля, не работали 59 учебных заведений (в 40 занятия полностью прекращены, а в 19 закрыты 95 классов). Как сообщили в департаменте образования, науки, молодежи и спорта, школьники 152 общеобразовательных учреждений приступили к учебе (она полностью прекращалась в 137 школах и частично в 15). В оперативном штабе признают, что это хорошая динамика и ситуация постепенно нормализуется.

В Днепровском районе полностью приостановлены занятия в 7 школах и в 6 на карантине остаются 27 классов, в Святошинском — в 5 (3), Оболонском и Подольском — в 5 (1), в Соломенском и Деснянском — в 4, в Дарницком и Печерском — в 3, Голосеевском — в 2 (7). А минимальное отсутствие школьников наблюдается в Шевченковском районе, где полностью отправили на «каникулы» 2 школы и в одной закрыли один класс.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Одессе городские власти отменили из-за непогоды занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях 27 февраля.