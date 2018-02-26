В Киеве объявлен план "Перехват" из-за похищения человека

В Киеве введен план «Перехват», ведется розыск двух автомобилей Porsche Cayenne. Как сообщает Еспресо.TV, первый Porsche Cayenne черного цвета использовали злоумышленники, чтобы скрыться после кражи на одной из АЗС. Разбив стекло в автомобиле, преступники завладели четырьмя миллионами гривен.

Еще один Porsche Cayenne использовали преступники, похитившие мужчину в центре города, на улице Прорезной.

Напомним, план «Перехват» полиция объявляет, когда разыскивает машину, использовавшуюся при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Ведется розыск и проверка автомобилей, подпадающих под описанные в ориентировке марку, модель, цвет и другие признаки.