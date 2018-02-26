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полиция

В Киеве объявлен план "Перехват" из-за похищения человека

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 19:24 734

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В Киеве введен план «Перехват», ведется розыск двух автомобилей Porsche Cayenne. Как сообщает Еспресо.TV, первый Porsche Cayenne черного цвета использовали злоумышленники, чтобы скрыться после кражи на одной из АЗС. Разбив стекло в автомобиле, преступники завладели четырьмя миллионами гривен.

Еще один Porsche Cayenne использовали преступники, похитившие мужчину в центре города, на улице Прорезной.

Напомним, план «Перехват» полиция объявляет, когда разыскивает машину, использовавшуюся при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Ведется розыск и проверка автомобилей, подпадающих под описанные в ориентировке марку, модель, цвет и другие признаки.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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