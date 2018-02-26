"Нафтогаз" обещает: газа хватит, несмотря на сильные морозы

Запасов газа в украинских подземных хранилищах хватит до конца отопительного периода. С таким заявлением выступил «Нафтогаз Украины», комментируя обещанное синоптиками похолодание и несколько дней с сильными морозами.

«В украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубометров больше, чем на эту же дату прошлого года», — заявил «Нафтогаз».

Напомним, на 27−28 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются очень сильный снег, метели, снежные заносы. Такие погодные условия могут привести к сбоям в работе электрических сетей.