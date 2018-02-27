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Свадьба Екатерины и Эрнста Августа

Россиянка родила ребенка принцу Ганноверскому, пасынку принцессы Монако Каролины (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

27.02.2018 12:41 109

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34-летний пасынок принцессы Монако Каролины Эрнст Август, наследный принц Ганноверского дома стал отцом. Его 32-летняя супруга, уроженка России Екатерина Малышева родила первенца в одной из больниц немецкого города Ганновер. Девочку назвали Элизабет.

Прибавление семейства произошло спустя семь месяцев после пышной свадьбы Эрнста Августа и Екатерины. Отец Эрнста Августа, глава королевского Ганноверского дома Эрнст Август V на свадьбу демонстративно не явился. Более того, он публично заявил о том, что выступает против женитьбы сына и не одобряет его выбор. Старший принц утверждал, что действует в интересах своего рода и хочет защитить семейную собственность.

Екатерина родилась в России, но выросла в Чехии, а затем переехала на постоянное место жительства в Великобританию. Она владеет собственным дизайнерским брендом EKAT. В число ее клиентов входят актриса Сиенна Миллер и певица Рита Ора. С принцем, который работает в Лондоне в банковской сфере, они познакомились семь лет назад.

Эрнст Август V Ганноверский женился на принцессе Монако Каролине в 1999 году. Для нее это был третий брак, для него — второй. У супругов имеется 18-летняя дочь Александра. Официально Каролина и Эрнст Август не разводились. Но вместе они сейчас не живут.

От первого брака с Шанталь Хочули (наследницы швейцарской шоколадной империи) у принца Ганноверского помимо наследника Эрнста Августа есть еще один сын — Кристиан Ганрих. 32-летний Кристиан женился осенью прошлого года на модели из Перу Алессандре де Осма.

Недавно о своей помолвке объявил сын принцессы Монако Стефании, младшей сестры Каролины. Его невеста — вьетнамского происхождения.

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