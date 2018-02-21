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Луи и Мари

Сын принцессы Монако Стефании объявил о помолвке с девушкой вьетнамского происхождения (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

21.02.2018 20:12 259

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Старший сын принцессы Монако Стефании, племянник правящего князя Альберта, Луи Дюкрюэ объявил о помолвке. 25-летний Луи, занимающий ныне 12-е место в очереди на княжеский престол, сделал предложение своей возлюбленной Мари Шевалье во время отдыха во Вьетнаме. В жилах невесты течет, кстати, вьетнамская кровь — со стороны матери.

Луи и уроженка Франции Мари познакомились пять лет назад — во время совместной учебы в США, в Западно-Каролинском университете. Он изучал спортивный менеджмент, а она — маркетинг.

Луи — старший ребенок Стефании (младшей дочери кинозвезды Грейс Келли и князя Ренье) и ее первого мужа Даниэля Дюкрюэ (который до свадьбы был ее телохранителем). Всего у 53-летней Стефании трое детей. От Дюкрюэ у нее есть еще 23-летняя дочь Полин. А также внебрачная дочь от телохранителя Жана Реймонда Готтлиба — 19-летняя Камилла.

Луи первым из отпрысков принцессы решился связать себя узами брака.

Ранее стало известно о двух свадьбах, которые в этом году состоятся в королевской семье Великобритании. Под венец собрались внук и внучка королевы Елизаветы. Сначала о помолвке объявили принц Гарри и актриса афроамериканского происхождения Меган Маркл, а затем — принцесса Беатрис и бывший официант Джек Бруксбэнк.

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