Сын принцессы Монако Стефании объявил о помолвке с девушкой вьетнамского происхождения (фото)

Старший сын принцессы Монако Стефании, племянник правящего князя Альберта, Луи Дюкрюэ объявил о помолвке. 25-летний Луи, занимающий ныне 12-е место в очереди на княжеский престол, сделал предложение своей возлюбленной Мари Шевалье во время отдыха во Вьетнаме. В жилах невесты течет, кстати, вьетнамская кровь — со стороны матери.

Луи и уроженка Франции Мари познакомились пять лет назад — во время совместной учебы в США, в Западно-Каролинском университете. Он изучал спортивный менеджмент, а она — маркетинг.

Луи — старший ребенок Стефании (младшей дочери кинозвезды Грейс Келли и князя Ренье) и ее первого мужа Даниэля Дюкрюэ (который до свадьбы был ее телохранителем). Всего у 53-летней Стефании трое детей. От Дюкрюэ у нее есть еще 23-летняя дочь Полин. А также внебрачная дочь от телохранителя Жана Реймонда Готтлиба — 19-летняя Камилла.

Луи первым из отпрысков принцессы решился связать себя узами брака.

Ранее стало известно о двух свадьбах, которые в этом году состоятся в королевской семье Великобритании. Под венец собрались внук и внучка королевы Елизаветы. Сначала о помолвке объявили принц Гарри и актриса афроамериканского происхождения Меган Маркл, а затем — принцесса Беатрис и бывший официант Джек Бруксбэнк.