Генпрокуратура сообщила о подозрении трем российским офицерам

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и инициировала специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров вооруженных сил Российской Федерации, а также гражданина Украины, вступившего в ряды одного из воинских подразделений террористической «ДНР», причастных к обстрелу Мариуполя Донецкой области 24 января 2015 года.

Тогда в результате артиллерийского обстрела микрорайона Восточный погибли 30 мирных жителей, 119 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, были повреждены жилые и нежилые дома, рынки «Киевский» и «Денис».

Как отмечают в Генпрокуратуре, действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

А тем временем Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение украинскому подполковнику Николаю Маломену в якобы причастности к убийству оператора «Первого канала» Анатолия Кляна летом 2014 года.

Российские следователи утверждают, что в ночь с 29 на 30 июня 2014 года Маломен дал приказ военнослужащим воинской части А-1428 в Донецкой области открыть огонь по автобусу, в котором к КПП военного объекта прибыли российские журналисты и якобы матери солдат-срочников. Тогда смертельное ранение получил пропагандист из РФ Клян.

При этом российские следователи предъявили украинскому военному обвинение по статье 105 УК РФ «Организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, ВТО российские военные и боевики совершили на Донбассе более 130 казней.