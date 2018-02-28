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За советскую символику в Кривом Роге отстранили командира воинской части

За советскую символику в Кривом Роге отстранили командира воинской части

Инф. «ФАКТОВ»

28.02.2018 13:28 135

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«Командующий Национальной гвардией Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от выполнения обязанностей командира Криворожской воинской части полковника Вячеслава Мельника», — сообщает в Facebook пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб.

По его словам, НГУ продолжает служебное расследование по факту участия военнослужащих Нацгвардии в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения Кривого Рога от немецких захватчиков с использованием советской символики.

Как сообщали fakty.ua, на организаторов «советского» парада в Кривом Роге завели уголовное производство.

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