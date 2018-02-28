За советскую символику в Кривом Роге отстранили командира воинской части
«Командующий Национальной гвардией Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от выполнения обязанностей командира Криворожской воинской части полковника Вячеслава Мельника», — сообщает в Facebook пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб.
По его словам, НГУ продолжает служебное расследование по факту участия военнослужащих Нацгвардии в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения Кривого Рога от немецких захватчиков с использованием советской символики.
Как сообщали fakty.ua, на организаторов «советского» парада в Кривом Роге завели уголовное производство.
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