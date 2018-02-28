«Нафтогаз» заплатит 60 млн за негативный PR проекта «Северный поток-2»

Государственный холдинг «Нафтогаз Украины» готов заплатить 59 млн гривен за международные коммуникационные услуги в Европе в течение года.

Как следует из сообщения, размещенного на корпоративном сайте, за эту сумму компания надеется обеспечить имиджевую рекламу своей деятельности и реформ в энергосекторе Украины, а также освещение рисков, связанных с реализацией проекта обходного газопровода «Северный поток-2».

По условиям объявленного тендера, компания-участник не должна быть связана с органами власти России и не должна действовать в интересах «Газпрома».

Заявки от PR-компаний будут приниматься до 2 апреля 2018 года, а срок действия договора — один год.

Напомним, ранее против строительства газопровода «Северный поток-2» высказались немецкие депутаты Европарламента и Бундестага от разных партий.