В Германии российских хакеров подозревают во взломе сети правительства

Российские хакеров с большой степени вероятности виновны во взломе сети правительства ФРГ. Об этом сообщает Deutche Welle.

По некоторым данным, хакерская группа «АРТ28» смогла проникнуть в сеть министерств иностранных дел и обороны, внедрить в сеть вредоносные программы и похитить документы.

На данный момент специалисты пытаются выяснить, насколько глубоко хакерам удалось проникнуть в правительственную сеть, которой пользуется ведомство федерального канцлера, федеральные министерства, ведомство по уголовным делам, счетная палата, а также спецслужбы.

Издание напоминает, что группе «APT28», известной также под названием Fancy Bear, приписывают также нападение на внутреннюю сеть бундестага в 2015 году, в ходе которого они скачали порядка 17 гигабайт данных. Специалисты считают, что «АРТ28» работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России.

Ранее в Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства российских хакеров.

Также напомним, что во время выборов в США первые лица Демократической партии заявили о том, что у них есть основания утверждать, что за взломом компьютерной сети Национального комитета демократов стоят российские спецслужбы.