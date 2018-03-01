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Билл Гейтс

Один из богатейших людей планеты рассказал, что он думает о биткойнах

Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

01.03.2018 12:30 228

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Один из богатейших людей планеты Билл Гейтс высказался против криптовалют. Основатель компании Microsoft заявил, что государствам необходимо отслеживать перемещение виртуальных денег для борьбы с терроризмом и махинациями.

«Главная особенность криптовалют — анонимность. Не думаю, что это хорошая вещь. Способность государств отслеживать отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма — вот хорошая вещь. Прямо сейчас криптовалюты используются для покупки фентанила и других наркотиков, так что это редкая технология, которая напрямую ответственна за такое количество смертей. Думаю, что спекулятивная волна вокруг ICO и криптовалют представляет огромные риски для тех, кто ее покупает», — отметил Билл Гейтс.

Ранее fakty.ua сообщали, что у Стива Возняка «увели» биткойны на 74 тысячи долларов.

Фото Getty Images

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