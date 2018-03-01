Парламентарии приняли за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде

Народные депутаты Украины приняли за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде. «За» проголосовали 282 парламентария при необходимых 226. Законопроект представлял в Раде заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

Напомним, 23 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об Антикоррупционном суде. После этого Международный валютный фонд уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции является нарушением Киевом своих обязательств перед МВФ и противоречит рекомендациям Венецианской комиссии.

В свою очередь в Администрации президента заявили, что законопроект полностью соответствует Конституции Украины и рекомендациям Венецианской комиссии. Позже Всемирный банк призвал внести изменения в этот законопроект. ВБ выделил семь замечаний к документу. Некоторые из них повторяют требования МВФ. Президент Петр Порошенко заявил о недопустимости ультиматумов относительно положений законопроекта, отметив, что предложения для усовершенствования документа можно будет внести во время рассмотрения в Верховной Раде.

Напомним, что 27 февраля председатель Верховной Рады Андрей Парубий предположил, что законопроект о создании Антикоррупционного суда может быть принят уже на текущей пленарной неделе.